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Жители России стали чаще умирать — Росстат

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Жители России стали чаще умирать — Росстат
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Данные Росстата за первые два месяца текущего года свидетельствуют об увеличении смертности россиян на целых 9,9%: она достигла 331 тыс. человек. При этом количество родившихся оставалось примерно на том же уровне: 201 тысяча человек. Это привело к естественной убыли населения в размере более 129 тыс. человек, что значительно выше, чем в предыдущем году. 

Убыль населения в столице и области была наиболее значительной

Только в Мурманской области и Ингушетии удалось сократить смертность. Остальные регионы, включая столицу, отмечают рост показателей. Наибольший прирост смертности при этом был зафиксирован в Вологодской области (18,3%), а самые высокие темпы рождаемости отмечены в Дагестане и Чечне. В Москве было зафиксировано увеличение смертности на 13%, а количество новорожденных лишь немного увеличилось. В общем и целом, убыль населения в столице и области была наиболее значительной, с небольшим отставанием следуют Ростов и Новгород. Петербург, к слову, также вошел в первую десятку регионов с наибольшей естественной убылью.

Информационное агентство «Informing»

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