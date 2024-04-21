Иван Чуйков провел под руку Агату Муцениеце на красной дорожке ММКФ

Агата Муцениеце и Иван Чуйков привлекли внимание, появившись вместе на красной дорожке ММКФ и держась за руки. Этот жест вызвал разговоры о возможных романтических отношениях между ними. Несмотря на то что изначально телеведущий просто помогал актрисе с ее платьем, позже они начали позировать фотографам, мило держась за руки.

Фотографии совместных выходов Агаты и Ивана вызвали предположения о возможном романе

Фотографии совместных выходов Агаты и Ивана в ее микроблоге подогрели интерес поклонников к их возможному роману. Однако обе звезды предпочитают не комментировать свои личные отношения.

Муцениеце, как известно, является мамой двоих детей от Павла Прилучного - Тимофея и Мии, пишет Правда ру.