Известна дата возвращения заморозков в центральную часть России

В ночь с 11 на 12 апреля температура в Центральной России опустится до минусовых показателей из-за влияния северных воздушных масс, сообщил заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

Ожидается снижение на 12-13 градусов по сравнению с 9 апреля. В Москве жаркий африканский воздух повысил температуру на 10-12 градусов выше нормы, однако это состояние будет краткосрочным.

В Кировской области ожидается максимальная температура воздуха до плюс 14 градусов днем 11 апреля. Однако вечером на город обрушится сильный ливень, который продлится несколько дней. Под его воздействием к выходным температура упадет до плюс 5 градусов днем, пишет ngnovoros.ru.