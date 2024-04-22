Информинг » В России » «Июнь, июль и август разрушат все планы». Синоптики дали новый прогноз погоды на лето

«Июнь, июль и август разрушат все планы». Синоптики дали новый прогноз погоды на лето

Image 16+
«Июнь, июль и август разрушат все планы». Синоптики дали новый прогноз погоды на лето
В России
Фото: freepik.com

Синоптики прогнозируют насыщенное лето с различными погодными аномалиями в течение трех месяцев. Один из ключевых факторов – изменения температуры воды в Тихом океане, что приведет к повышению общей температуры на планете. 

Прогнозируется резкое похолодание

В июне ожидается аномальная жара с температурой выше 30 градусов по Цельсию во многих российских городах, а также на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. В середине лета прогнозируется резкое похолодание и дожди, делая июльский отдых непредсказуемым. В августе также прогнозируется увеличение ураганов, гроз и града, включая центральные регионы России, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Редкое природное явление над Москвой и Ярославлем вызывает у людей удивление

Редкое природное явление над Москвой и Ярославлем вызывает у людей удивление

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Станет бесплатным с 22 апреля». Новая льгота вводится для пенсионеров

Сегодня, 07:03

Указ подписан. Россияне, получающие пенсию и соцвыплаты, ожидают сюрприз с 22 апреля

Сегодня, 06:38

Вот и все, пенсионный возраст сократят на 5 лет: пенсионерам сообщили приятную новость

Сегодня, 06:23

Указ уже подписан. Пенсионерам объявлено о разовой выплате 15 тысяч рубле с 22 апреля

Сегодня, 05:43

«В пользу соседей». Принят новый закон о краткосрочной аренде

Сегодня, 04:48

По 10 тысяч рублей всем: Сбербанк порадует всех россиян

Сегодня, 03:23

С завтрашнего дня. Сбербанк предупредил россиян, у кого остаются деньги на карте

Сегодня, 03:08

«Теперь запрещено»: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, настигнет неприятный сюрприз с 22 апреля

Сегодня, 02:23

Известна дата возвращения заморозков в центральную часть России

Сегодня, 00:33

Идти в отпуск невыгодно. Работающих россиян предупредают о самом невыгодном месяце

Сегодня, 00:08

«Мы прекращаем работу c 21 апреля». Новое решение Ozon и Wildberries окажет влияние на россиян

Вчера, 23:08

«За услуги ЖКХ с 21 апреля можно будет не платить». Приятная новость для пенсионеров

Вчера, 23:08

Теперь будет запрещено. Всех, у кого есть дача и авто, ждет новое правило с 22 апреля

Вчера, 22:58

Дата озвучена: возвращения заморозков в Центральную Россию

Вчера, 22:58

«Майские 2024 года будут самыми страшными в 21 веке». Синоптики огорчили россиян

Вчера, 22:28

«Неделя с 22 апреля все нам испортит». Синоптики поменяли прогноз

Вчера, 22:28

Жители России стали чаще умирать — Росстат

Вчера, 20:33

Голикова озвучила новый размер пенсий: пенсионеров огорошили

Вчера, 17:53

Все накопления обесценятся в апреле: наступает новая волна девальвации как в 90-х

Вчера, 16:58

Экзамены на носу. Серьезные перемены ждут выпускников в России

Вчера, 16:03

Новости партнеров
2023
ru-RU