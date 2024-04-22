«Июнь, июль и август разрушат все планы». Синоптики дали новый прогноз погоды на лето

Синоптики прогнозируют насыщенное лето с различными погодными аномалиями в течение трех месяцев. Один из ключевых факторов – изменения температуры воды в Тихом океане, что приведет к повышению общей температуры на планете.

Прогнозируется резкое похолодание

В июне ожидается аномальная жара с температурой выше 30 градусов по Цельсию во многих российских городах, а также на Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. В середине лета прогнозируется резкое похолодание и дожди, делая июльский отдых непредсказуемым. В августе также прогнозируется увеличение ураганов, гроз и града, включая центральные регионы России, пишет ngnovoros.ru.