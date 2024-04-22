По 10 тысяч рублей всем: Сбербанк порадует всех россиян

Сбербанк рад сообщить о запуске нового сервиса, который приятно удивит жителей России. Теперь пользователи карт могут вернуть часть потраченных денег на покупки мгновенно. С помощью новой функции в мобильном приложении пользователи могут вернуть потраченные на покупки средства, которые автоматически преобразуются в обычный кредит. Это позволяет совершать покупки, не ограничивая доступ к деньгам на другие нужды.

Время на возврат составляет от 3 месяцев до 1 года

Минимальная сумма для возврата составляет 5 тысяч рублей, средняя — 10 тысяч рублей, а максимальная сумма возврата составляет до 150 тысяч рублей. Запрос на возврат можно оформить только через последнюю версию приложения «Сбербанк Онлайн». Специалисты банка отмечают, что решение о выдаче средств сообщается в течение пяти минут, а время на возврат варьируется от трех месяцев до одного года.

Новый сервис уже доступен для всех держателей пластиковых карт и позволяет использовать возвращенные средства по своему усмотрению, пишет ngnovoros.ru.