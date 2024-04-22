Идти в отпуск невыгодно. Работающих россиян предупредают о самом невыгодном месяце

Из-за переноса праздников в мае 2024 года россияне будут работать меньше, что повлияет на размер аванса и оплату отпуска. Аванс будет рассчитываться исходя из отработанных дней, поэтому из-за сокращения рабочих дней в мае он может быть ниже обычного. Оплата отпуска будет пересчитана, если работник возьмет отпуск или больничный между праздничными днями.

Брать отпуск в мае невыгодно

Больничный будет рассчитываться по среднему заработку за два года, а его сумма будет зависеть от стажа. Брать отпуск в мае невыгодно из-за того, что праздничные дни не учитываются при расчете отпускных. Если отпуск все же необходим, лучше взять его между праздниками, а не в другие дни месяца.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере или компенсируется дополнительными выходными по желанию работника. Исключение составляют работники творческих профессий, которые обычно работают в выходные, сообщает ngnovoros.ru.