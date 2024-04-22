«В пользу соседей». Принят новый закон о краткосрочной аренде

В соответствии с новым законом в России, арендодатели теперь обязаны устанавливать в своих квартирах счетчики воды, газа и электроэнергии, чтобы предотвратить переплату соседей за коммунальные услуги. Запрещено сдавать квартиры в аренду, если это нарушает права и интересы соседей, например, если арендаторы создают шум или нарушают общественный порядок.

Эти меры направлены на защиту прав как арендаторов, так и собственников соседних квартир, предотвращение конфликтов и обеспечение комфортного проживания в многоквартирных домах. Арендодателям следует привести свои квартиры в соответствие с новыми требованиями, иначе им грозит административная ответственность, пишет ngnovoros.ru.