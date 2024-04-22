Вот и все, пенсионный возраст сократят на 5 лет: пенсионерам сообщили приятную новость

В 2024 году начнется новый этап пенсионной реформы, в рамках которого определенным категориям граждан предоставляется возможность выйти на пенсию досрочно. Несмотря на общее увеличение возраста выхода на пенсию, для определенных групп населения будет снижен порог возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие 58 лет, а также мужчины 1961 года рождения, которым исполнится 63 года, смогут выйти на пенсию по старости. Для получения пенсии необходимо также иметь трудовой стаж не менее 15 лет и накопить определенное количество пенсионных баллов.

Кроме того, досрочно на пенсию смогут выйти граждане с определенным стажем работы на Крайнем Севере, а также те, кого уволили по не зависящим от них причинам до достижения пенсионного возраста. Эти меры направлены на обеспечение возможности ухода на заслуженный отдых для широкого круга граждан, пишет ngnovoros.ru.