«Станет бесплатным с 22 апреля». Новая льгота вводится для пенсионеров

С 22 апреля пенсионеры из всех регионов России получат новую льготу - бесплатный вход в Екатерининский парк в Царском Селе по вторникам. Это связано с началом весенне-летнего сезона, когда вход в парк становится платным.

Кроме того, пенсионеры могут бесплатно посещать главные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, такие как Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей, в разные дни недели. Для получения льготы необходимо предъявить пенсионное удостоверение.

Эксперт по пенсионному обеспечению отмечает, что это приятная возможность для пожилых людей посетить культурные объекты без дополнительных расходов, пишет ngnovoros.ru.