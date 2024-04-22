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«Станет бесплатным с 22 апреля». Новая льгота вводится для пенсионеров

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«Станет бесплатным с 22 апреля». Новая льгота вводится для пенсионеров
В России
Фото: @jhenning / pixabay.com

С 22 апреля пенсионеры из всех регионов России получат новую льготу - бесплатный вход в Екатерининский парк в Царском Селе по вторникам. Это связано с началом весенне-летнего сезона, когда вход в парк становится платным. 

Кроме того, пенсионеры могут бесплатно посещать главные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, такие как Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей, в разные дни недели. Для получения льготы необходимо предъявить пенсионное удостоверение. 

Эксперт по пенсионному обеспечению отмечает, что это приятная возможность для пожилых людей посетить культурные объекты без дополнительных расходов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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