Указ уже подписан. Пенсионерам объявлено о разовой выплате 15 тысяч рубле с 22 апреля

Пенсионерам, достигшим 80 лет, с 22 апреля начнут перечислять разовую денежную выплату в размере 15 000 рублей. Эта выплата будет автоматически начислена всем получателям страховой пенсии по старости.

Сумма будет выплачиваться ежегодно

В некоторых регионах, таких как Ленинградская область и Санкт-Петербург, дополнительно предусмотрены выплаты для долгожителей. Например, пенсионерам, достигшим 90 лет, выплатят 15 000 рублей, а тем, кто достиг 95 лет, – 20 000 рублей. Пенсионерам, достигшим 100 лет, предусмотрена выплата в размере 25 000 рублей, а затем эта сумма будет выплачиваться ежегодно.

Выплаты будут зачислены на банковские счета или доставлены почтой, начиная с 22 апреля, для тех, чьи дни рождения были недавно, пишет ngnovoros.ru.