С завтрашнего дня. Сбербанк предупредил россиян, у кого остаются деньги на карте

Сбербанк в России вносит изменения в программу лояльности для владельцев банковских карт. Основные изменения включают отмену минимального порога трат для начисления кэшбэка, возможность ежемесячного выбора категории для повышенного кэшбэка и начисление бонусов за просмотр фильмов и прослушивание музыки через сервисы Сбера.

Ранее нужно было тратить не менее 5000 рублей в месяц, теперь же кэшбэк будут начислять всем независимо от объема покупок. Новые правила вступят в силу уже завтра, 22 апреля, пишет ngnovoros.ru.