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С завтрашнего дня. Сбербанк предупредил россиян, у кого остаются деньги на карте

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С завтрашнего дня. Сбербанк предупредил россиян, у кого остаются деньги на карте
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Сбербанк в России вносит изменения в программу лояльности для владельцев банковских карт. Основные изменения включают отмену минимального порога трат для начисления кэшбэка, возможность ежемесячного выбора категории для повышенного кэшбэка и начисление бонусов за просмотр фильмов и прослушивание музыки через сервисы Сбера. 

Ранее нужно было тратить не менее 5000 рублей в месяц, теперь же кэшбэк будут начислять всем независимо от объема покупок. Новые правила вступят в силу уже завтра, 22 апреля, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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