Информинг » Знаменитости » «Алла будет петь»: самый тихий юбилей Пугачёвой, который даже Собчак не спасла

«Алла будет петь»: самый тихий юбилей Пугачёвой, который даже Собчак не спасла

Image 16+
«Алла будет петь»: самый тихий юбилей Пугачёвой, который даже Собчак не спасла
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Алла Пугачёва, одна из самых значимых фигур в истории российской эстрады, отметила 15 апреля свое 75-летие. Однако этот юбилей оказался не таким знаменательным, как ожидалось. 

СМИ ждали громких поздравлений, интересных кинофильмов и новостей от Примадонны. Но, к сожалению, прошел день в тишине. Даже фильм, который, по слухам, готовила Ксения Собчак к юбилею Примадонны, не был выпущен. 

Кроме того, день рождения Аллы Борисовны прошел практически незамеченным, без публичных поздравлений, телевизионных программ. Это вызвало разочарование у поклонников певицы, которые ожидали более запоминающегося и яркого празднования этого юбилея, пишет 78.ru.

Информационное агентство «Informing»

Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В сети оценили встречу Покровского и Смольянинова

Вчера, 23:03

В шоу «Маска» раскрыли, кто прятался в костюме Щенка

Вчера, 22:23

Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях

Вчера, 21:28

24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился

Вчера, 21:28

Лера Кудрявцева заявила, что помирилась с мужем, который прошел лечение

Вчера, 21:28

«Ржущий эмодзи»: Ксения Собчак посмеялась над внешним видом Тины Канделаки на ММКФ

Вчера, 21:13

Иван Чуйков провел под руку Агату Муцениеце на красной дорожке ММКФ

Вчера, 20:28

Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Вчера, 10:38

Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

Вчера, 10:18

Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Вчера, 10:08

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Вчера, 09:48

Психолог Степанова назвала артиста Цискаридзе «истероидным нарциссом»

Вчера, 09:43

Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Вчера, 09:43

Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Вчера, 09:03

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Вчера, 08:48

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Вчера, 08:43

Стали известны имена ведущих телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;

Вчера, 04:23

Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

20-04-2024, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

20-04-2024, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

20-04-2024, 23:08

Новости партнеров
2023
ru-RU