Алла Пугачёва, одна из самых значимых фигур в истории российской эстрады, отметила 15 апреля свое 75-летие. Однако этот юбилей оказался не таким знаменательным, как ожидалось.

СМИ ждали громких поздравлений, интересных кинофильмов и новостей от Примадонны. Но, к сожалению, прошел день в тишине. Даже фильм, который, по слухам, готовила Ксения Собчак к юбилею Примадонны, не был выпущен.

Кроме того, день рождения Аллы Борисовны прошел практически незамеченным, без публичных поздравлений, телевизионных программ. Это вызвало разочарование у поклонников певицы, которые ожидали более запоминающегося и яркого празднования этого юбилея, пишет 78.ru.