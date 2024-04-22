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Новости для автолюбителей. Коснется тех, у кого присутствует пленка на фарах

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Новости для автолюбителей. Коснется тех, у кого присутствует пленка на фарах
В России
Фото: @standret / freepik.com

Депутаты Госдумы предложили изменить закон, который запрещает тонировку фар и стекол автомобилей пленкой, предусматривая за это штраф в размере 500 рублей. По их мнению, закон следует уточнить и разрешить использование пленки, пропускающей более 70% света, для защиты оптики и стекол от повреждений. 

Перед внесением изменений депутаты планируют провести обсуждение с экспертами и представителями ГИБДД. Однако эксперты не ожидают скорых изменений в законодательстве, учитывая текущее запретное положение относительно тонировки пленкой, пропускающей менее 70% света, и предусмотренный штраф в размере 500 руб., пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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