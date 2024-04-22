МВД предупредило о массовом обмане россиян по телефону

Мошенники выдумали новую схему, чтобы обмануть россиян, ставших жертвами финансовых пирамид. Они предлагают помощь в возврате потерянных средств, используя заранее полученную информацию о проблеме жертвы. Под видом заключения специального договора, мошенники требуют личные данные и оплату за страховку. Они могут также предложить поддельные документы и услуги юридического характера.

Эксперты настоятельно советуют не доверять подозрительным звонкам или сообщениям, не предоставлять личные данные и не переводить деньги. Лучшая защита - немедленно завершить общение и сообщить о мошенничестве в правоохранительные органы, пишет ngnovoros.ru.