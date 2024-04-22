Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 22 000 рублей начнется с 22 апреля 2024

Пожилым гражданам сообщили о разовой выплате, которая будет осуществлена в ближайшие дни. Сумма составит около 22 тысяч рублей на человека и начнет поступать на банковские карты с 22 апреля. Эта помощь доступна пенсионерам, которые подали заявление и соответствуют определенным критериям.

Сумма может достигать до 50 тысяч рублей

Экстренная социальная помощь предназначена для тех, кто столкнулся с серьезными трудностями, такими как болезнь, несчастный случай или потеря жилья. Сумма помощи может достигать до 50 тысяч рублей в зависимости от ситуации.

Процесс начисления средств начнется в Московской области с 22 апреля для одобренных заявлений, в то время как остальные пенсионеры должны будут дождаться рассмотрения своих заявлений, пишет ngnovoros.ru.