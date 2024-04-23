64-летняя певица Надежда Бабкина перепела хит Инстасамки

Певица Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня« представили кавер на хит знаменитой российской рэперши Инстасамки »За деньги — да».

Бабкина переделала композицию в своем стиле

Это выступление, как пишет Газета.ру, прошло во время концерта на ВДНХ в Москве. Бабкина переделала композицию в своем неповторимом стиле, добавив к ней народные мотивы, а также отсылки к славянской культуре. В тексте артистка отказывается от денег и предпочитает гусли.

Инстасамка пока что никак не прокомментировала этот кавер.