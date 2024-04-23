Певица Алсу рассказала правду об изменах мужа и разводе

Певица Алсу впервые за последний год прокомментировала слухи о возможном разводе со своим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым. Она появилась в интернет-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».

Певица не опровергла слухи об изменах супруга

Как подчеркнула артистка, в таких вопросах лучше доверять ей самой. Алсу обещала рассказать поклонникам правду. Не опровергая слухи об изменах супруга, певица подчеркнула, что только она будет раскрывать события своей жизни.

В 2023 году в Сети появились сплетни о разводе певицы и Абрамова, связанные с предполагаемыми изменами бизнесмена и проблемами в семье, но Алсу тогда опровергла эти утверждения.

«Всегда говорю, что, если будет новость, произойдет что-либо, единственную правду узнают все только от меня. Все, что придумывают, может быть даже мои коллеги, обсуждают, это не имеет отношения к правде. Если это написала я, тогда это является новостью», — сказала исполнительница.