Информинг » Знаменитости » Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

Image 16+
Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день
Знаменитости
Источник фото: @nagiev.universal

Гендиректор канала «Пятница!» Николай Картозия назвал Дмитрия Нагиева самым дорогим артистом в российском кинематографе, пишет kp.ru. 

Нагиев требует, чтобы съемочных дней было не менее четырех

По его словам, за день съемок он получает 5 млн рублей. При этом Нагиев требует, чтобы таких дней было не менее четырех. 

«Как говорят у них в Петербурге, «двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет», – заявил Картозия.

По его словам, Нагиев может сделать скидку для некоторых режиссеров. Как пример, он упомянул Сарика Андреасяна, который умеет обхаживать артистов. Актер играл у него за 3-4 млн рублей в день. 

Гонорары других актеров за съемочный день гораздо ниже. Так, Сергей Безруков, Олег Меньшиков могут заработать от 500 тыс. или 1 млн. 

Ранее Нагиев был замечен на съемках фильма в Сочи. Там он снимается вместе с Олегом Тактаровым, Надеждой Сысоевой и Софьей Каштановой. Также известно, что Нагиев проводит мастер-классы в Дубае. За свой курс он берет 396 тыс. рублей. 

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

Сегодня, 06:38

Третий супруг Татьяны Булановой задолжал налоговой крупную сумму: в долгах, как в шелках

Сегодня, 04:03

Шура впервые откровенно рассказал о любви, творчестве и возможных детях

Вчера, 23:08

64-летняя певица Надежда Бабкина перепела хит Инстасамки

Вчера, 22:23

Певица Алсу рассказала правду об изменах мужа и разводе

Вчера, 21:38

Появились новости о состоянии Юрия Куклачева после обширного инфаркта - идет на поправку

Вчера, 21:38

Похудевшая Алла Пугачева в новом стильном парике провела время в ресторане на Кипре

Вчера, 20:13

Дочь Марка Захарова, Александру, подозревают в романе с многодетным бизнесменом

Вчера, 13:13

Стало известно, правда ли, что Александр Масляков покидает КВН

Вчера, 13:03

Стала соседкой Макаревича: Екатерина Варнава купила апартаменты в Грузии за 15 млн

Вчера, 13:03

Стала известна дата премьеры телесериала «Универ. 13 лет спустя»

Вчера, 12:53

Обнаженный Деревянко показал фигуру и поразил поклонников

Вчера, 12:13

Певец Клявер заявил, что Туриченко подставил его на «Маске»

Вчера, 11:48

Беременная Лиза Арзамасова появилась на ММКФ с Родионом Газмановым, не Авербухом

Вчера, 11:38

Состоялось возвращение Лолиты на российское ТВ после «голой вечеринки»

Вчера, 11:13

Адвокат Бенхин: Алла Пугачева хочет написать дарственную на замок своим двойняшкам

Вчера, 11:13

Никиту Кологривого заметили с девушкой Гарика Харламова

Вчера, 10:58

Муж Кудрявцевой показал, с кем проводит время после реабилитации — и это не жена

Вчера, 10:38

48-летний Шура после организации собственных похорон ходит на рынок и ощипывает кур в Балашихе

Вчера, 10:18

«Было жутко стыдно»: Выяснилось, как прошел концерт SHAMANа для бабушек в Уфе

Вчера, 09:48

Новости партнеров
2023
ru-RU