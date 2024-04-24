Продюсер Картозия: Нагиев получает 5 млн рублей за съемочный день

Гендиректор канала «Пятница!» Николай Картозия назвал Дмитрия Нагиева самым дорогим артистом в российском кинематографе, пишет kp.ru.

Нагиев требует, чтобы съемочных дней было не менее четырех

По его словам, за день съемок он получает 5 млн рублей. При этом Нагиев требует, чтобы таких дней было не менее четырех.

«Как говорят у них в Петербурге, «двадцать лямов или пусть эту фигню Кологривый играет», – заявил Картозия.

По его словам, Нагиев может сделать скидку для некоторых режиссеров. Как пример, он упомянул Сарика Андреасяна, который умеет обхаживать артистов. Актер играл у него за 3-4 млн рублей в день.

Гонорары других актеров за съемочный день гораздо ниже. Так, Сергей Безруков, Олег Меньшиков могут заработать от 500 тыс. или 1 млн.

Ранее Нагиев был замечен на съемках фильма в Сочи. Там он снимается вместе с Олегом Тактаровым, Надеждой Сысоевой и Софьей Каштановой. Также известно, что Нагиев проводит мастер-классы в Дубае. За свой курс он берет 396 тыс. рублей.