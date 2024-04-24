Актер Александр Лойе поделился воспоминаниями о съемках сериала «Next», который вышел на экраны 23 года назад.
Он сыграл в этом сериале сына криминального авторитета, пишет издание «Известия». Главная роль же в сериале досталась народному артисту РФ Александру Абдулову.
Коллектив собирался на посиделки
Съемки продолжения сериала проходили у Абдулова на Валдае. Там в его доме снимались некоторые сцены сериала, а после съемок коллектив собирался на посиделки.
По словам артиста, за кадром у них всегда была веселая атмосфера. Ужины проходили весело и затягивались на долго.
Александр Лойе отметил, что сейчас он снимается в фильме «Операция «Карпаты», где ему досталась одна из главных ролей.