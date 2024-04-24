Рудченко уверен, что в новой «Глюкозе» поет Чистякова-Ионова

Павел Рудченко высказал свое мнение о новом творческом проекте «Глюкоза», привлекший внимание россиян после заявлений Макса Фадеева. В своих замечаниях он отмечает, что, возможно, некоторые из заявлений его коллеги немного преувеличены.

Вокальные данные неотличимы от голоса Ионовой

По мнению Рудченко, в композиции «Мыши» принимает участие Наталья Чистякова-Ионова, представляющая собой хорошо знакомое лицо. Критик говорит, что вокальные данные «новой» исполнительницы практически неотличимы от голоса Ионовой, что побудило его предположить, что это именно она исполняет сингл.

Кроме того, он обратил внимание на появление этнических элементов в тексте и музыке, что свидетельствует о смещении в сторону патриотической лирики. Однако у Павла есть сомнения относительно современности звучания композиции, считая, что оно все еще сохраняет устаревший характер, сообщает Discover24.