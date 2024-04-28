Орбакайте выдвинула ультиматум Пугачевой

Таролог Марианна Абравитова считает, что отношения между Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте испортились, пишет bimru.ru. Такое предположение не раз высказывали средства массовой информации.

Причины конфликта Пугачевой и Орбакайте

Конфликт Пугачевой и Орбакайте довольно прозрачный, считает Абравитова. Кристина старается не высказываться на политические темы и придерживаться нейтралитета. Но она страдает из-за слов своей матери. Высказывания Аллы Борисовны в адрес России вредят ее карьере.

Ультиматумы друг другу

Таролог считает, что между матерью и дочерью наблюдается полноценная конфронтация. Родственницы даже объявляют друг другу ультиматум.

Орбакайте нуждается в доходах

Орбакайте не собирается отказываться от выступлений в России, так как не хочет лишиться дохода. Но заявления Пугачевой мешают концертной деятельности дочери.

«Она не молчит, и у них сейчас возникла очень жесткая напряженность, вплоть до того, что какие-то ультиматумы предъявляются с той и другой стороны друг другу», — заявила Абравитова.

При этом таролог считает, что ни Пугачева, ни Орбакайте не станут выносить сор из избы, поэтому Кристина решила поздравить мать с 75-летием публично.