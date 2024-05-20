Россиянам рассказали, какие 3 модели iPhone выгодно купить в 2024 году

Эксперты по гаджетам выделили три выгодные модели iPhone на 2024 год.

Лидирует iPhone 13

В списке лидирует iPhone 13, предлагаемый за 53 тыс. рублей, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и чипом Apple A15 Bionic.

Затем идет iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым OLED-экраном, более крупным размером и 6 ГБ оперативной памяти стоимостью от 69 тыс. рублей.

Завершает эту подборку iPhone 15 - около 70 тыс. рублей, обладающий обновленным дизайном, чипом Apple A16 Bionic, камерой на 48 Мп.

Все модели защищены по стандарту IP68. Они обладают стереодинамиками и беспроводной зарядкой MagSafe.