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Россиянам рассказали, какие 3 модели iPhone выгодно купить в 2024 году

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Россиянам рассказали, какие 3 модели iPhone выгодно купить в 2024 году
В России
Источник фото: iPhone 13 / travisscottofficial.shop

Эксперты по гаджетам выделили три выгодные модели iPhone на 2024 год. 

Лидирует iPhone 13

В списке лидирует iPhone 13, предлагаемый за 53 тыс. рублей, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем и чипом Apple A15 Bionic. 

Затем идет iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым OLED-экраном, более крупным размером и 6 ГБ оперативной памяти стоимостью от 69 тыс. рублей. 

Завершает эту подборку iPhone 15 - около 70 тыс. рублей, обладающий обновленным дизайном, чипом Apple A16 Bionic, камерой на 48 Мп. 

Все модели защищены по стандарту IP68. Они обладают стереодинамиками и беспроводной зарядкой MagSafe.

Информационное агентство «Informing»

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