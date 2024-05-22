Эксперты рассказали о том, как действовать, если не хватает стажа до получения пенсии.

Важно знать, что существует несколько способов увеличения стажа, пишет URA.RU.

Можно, например, продолжить работать официально, что позволит не только увеличить стаж, но и повысить размер будущей пенсии за счет накопления пенсионных баллов. Ежегодно в РФ начисляются работающим гражданам индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), размер которых зависит от уровня зарплаты и страховых взносов.

Можно платить обязательные взносы в статусе индивидуального предпринимателя. Каждый год деятельности в статусе ИП с уплатой взносов засчитывается как полноценный год стажа. Размер начисляемых индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) прямо зависит от объема уплаченных взносов.

Можно заключить договор добровольного страхования с СФР. За каждый год выплаченных взносов зачисляется один год трудового стажа.

Важно отметить, что оплатить сразу несколько лет стажа невозможно, и «купить» можно не более 50% требуемого стажа.