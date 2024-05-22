Новая волна мобилизации в России: в военкомат Москвы пришли повестки

В Телеграм-каналах массово распространяется информация, что в военкоматы Москвы поступили повестки с формулировкой «мобилизационные сборы». Это может свидетельствовать о том, что готовится новая волна мобилизации в России, пишет Ura.ru.

Но корреспонденту издания удалось выяснить, что эта информация не является достоверной.

Новость о мобилизационных сборах появилась в Телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.

«Вчера в военкоматы Москвы поступили бумажные повестки с формулировкой «мобилизационные сборы». При этом на уточняющий вопрос о том, могут ли это быть обычные военные сборы, источник ответил отрицательно, так как сроки военных сборов и учений уже прошли», — сообщают авторы канала.

Стоит уточнить, что никаких «мобилизационных сборов» не существует, есть только «военные сборы» и согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» они нужны для проведения подготовки и проверки готовности военных. Длительность военных сборов составляет не больше двух месяцев.

Указ о проведении военных сборов был подписан Владимиром Путиным 1 марта, но точных сроков их начала не указано.