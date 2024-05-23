Информинг » Знаменитости » На душе — сезон дождей: Алла Пугачева выпустила новую песню и сняла на нее клип

На душе — сезон дождей: Алла Пугачева выпустила новую песню и сняла на нее клип

Image 16+
На душе — сезон дождей: Алла Пугачева выпустила новую песню и сняла на нее клип
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugaheva_

Алла Пугачева, которой весной исполнилось 75 лет, представила свою новую песню «Ложный стыд». К тому же она выложила клип на YouTube. 

Слова к этой композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный работами со многими звездами российской эстрады, таких как Дима Билан, Григорий Лепс, Максим Фадеев, сообщает «Газета.ру». 

«На запястье — пять отметин, 
На душе — сезон дождей. 
Ты пронесся, словно ветер, 
Мимо нежности моей. 
Ты люби меня сильнее, 
Ты люби меня навзрыд. 
Если вдруг любовь стареет, 
Я забуду ложный стыд», — поется в припеве песни.

Ранее к юбилею Алла Борисовна выпустила трек под названием «Я плачу», где лирическая героиня признается в любви своему партнеру. Эта композиция была наполнена светлыми чувствами.

Информационное агентство «Informing»

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

На публике сняли страстный поцелуй Муцениеце и Чуйкова

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ольга Бузова рассказала, где проводит время по ночам: «Живу по этим законам»

Сегодня, 20:48

Композитор Лоза заявил, что россияне забыли Татьяну Лазареву

Сегодня, 20:48

Певец Лоза заявил, что Киркоров конфликтует с Успенской, чтобы о нем говорили

Сегодня, 20:48

Иноагент Максим Галкин снялся в рекламном видеоролике в новом имидже с усами

Сегодня, 20:28

Актер Алмазов рассказал правду о романе с певицей Булановой

Сегодня, 20:18

Беременной от Мартиросяна звезде «Универа» стало плохо в прямом эфире

Сегодня, 20:18

Отец Жанны Фриске заявил, что умершую от рака сестру певицы «угробили в Израиле»

Сегодня, 17:58

Шоумен Сорокин заявил, что певица Вера Брежнева осталась без денег в Европе

Сегодня, 17:58

Белла Хадид оценила Боню в наряде из страусиных перьев

Сегодня, 16:08

Сергея Бурунова засняли в компании 35-летней предпринимательницы Леви

Сегодня, 15:48

На кону репутация Аллы Борисовны: Кристина Орбакайте бросила вызов Пугачевой

Сегодня, 15:48

Подруга Киркорова сделала неожиданное признание о Пугачевой: «Алла теряет голос»

Сегодня, 15:08

Приемный сын и «особенная» дочь: как выглядят и чем сейчас занимаются дети Ксении Алферовой и Егора Бероева

Сегодня, 10:23

Музыкальный критик Соседов назвал Пугачеву «мертвецом в гробу»

Сегодня, 10:13

33-летний внук Пугачёвой чуть не потерял сознание, катаясь на «американских горках»

Сегодня, 10:08

62-летняя Арина Шарапова удивила светскую Москву видом без макияжа

Сегодня, 09:28

Дженнифер Лопес улыбнулась на просьбу рассказать о разводе с Беном Аффлеком

Сегодня, 09:28

Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 миллиона рублей

Сегодня, 09:23

Александр Домогаров рассказал, что покинул театр Моссовета из-за творческих разногласий

Сегодня, 09:23

С концерта актера-иноагента Смольянинова в Риге уходили зрители

Сегодня, 08:58

Новости партнеров
2023
ru-RU