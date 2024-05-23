На душе — сезон дождей: Алла Пугачева выпустила новую песню и сняла на нее клип

Алла Пугачева, которой весной исполнилось 75 лет, представила свою новую песню «Ложный стыд». К тому же она выложила клип на YouTube.
Слова к этой композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный работами со многими звездами российской эстрады, таких как Дима Билан, Григорий Лепс, Максим Фадеев, сообщает «Газета.ру».
«На запястье — пять отметин,
На душе — сезон дождей.
Ты пронесся, словно ветер,
Мимо нежности моей.
Ты люби меня сильнее,
Ты люби меня навзрыд.
Если вдруг любовь стареет,
Я забуду ложный стыд», — поется в припеве песни.
Ранее к юбилею Алла Борисовна выпустила трек под названием «Я плачу», где лирическая героиня признается в любви своему партнеру. Эта композиция была наполнена светлыми чувствами.