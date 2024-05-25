Зепюр Брутян подарила шикарный букет дочери Прилучного от Агаты Муцениеце

Павел Прилучный в браке с Зепюр Брутян уже два года. Они воспитывают сына Микаэля, а также поддерживают хорошие отношения с детьми актера от его бывшей жены Агаты Муцениеце.

Прилучный посетил отчетный концерт восьмилетней Мии

Недавно Прилучный посетил отчетный концерт восьмилетней Мии, которую он вместе с новой женой поддерживает и радует. Зепюр ради этого случая подарила Мии роскошный букет цветов.

Агата Муцениеце находится на съемках в Санкт-Петербурге, но старается уделять время прогулкам по городу и делиться красотами Северной столицы в социальных сетях.

Недавно суд рассматривал иск Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, но подробности остаются за кадром из-за закрытого режима. Павел Прилучный обжаловал решение суда, считая его незаконным и необоснованным.