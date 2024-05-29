Россиянам озвучили цены на отдых в Крыму — они приятно удивили

Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Севастополю и Крыму Ольга Балдина озвучила цены на отдых на полуострове.

Стоимость путевок в санатории или номера в отелях в Крыму дешевле, чем в иных регионах Южного федерального округа

В беседе с «Радио Крым» она отметила, что стоимость путевок в санатории или номера в отелях в Крыму дешевле, чем в иных регионах Южного федерального округа. К примеру, отдых в санаториях Ростовской области обходился в среднем в 5,1 тыс. рублей в мае, а в четырех и пятизвездочных отелях примерно от 2,7 тыс. В Крыму показатели составили 3,3 тыс. и 2,6 тыс. рублей соответственно.

Туристы приезжают в Крым на неделю. Они чаще выбирают для отдыха Алушту, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Судак, Саки.