Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту

Согласно новому закону, судебные приставы и другие исполнительные органы больше не имеют права списывать пенсии несовершеннолетних инвалидов и недееспособных лиц на оплату долгов их родителей или опекунов.

Ранее пенсии, предназначенные для детей-инвалидов и недееспособных лиц, могли быть взысканы вместе с другими доходами должников. Теперь эти пенсии защищены от списания.

Этот закон направлен на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан — детей-инвалидов и недееспособных лиц. Пенсии, получаемые родителями, усыновителями или опекунами этих детей, предназначены для обеспечения их потребностей и лечения. Теперь средства, выделяемые для нужд детей-инвалидов, останутся неприкосновенными и не могут быть использованы для погашения долгов родителей или опекунов.