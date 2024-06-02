Информинг » В России » Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту

Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту

Image 16+
Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту
В России
Фото: @Alex-V / pixabay.com

Согласно новому закону, судебные приставы и другие исполнительные органы больше не имеют права списывать пенсии несовершеннолетних инвалидов и недееспособных лиц на оплату долгов их родителей или опекунов. 

Ранее пенсии, предназначенные для детей-инвалидов и недееспособных лиц, могли быть взысканы вместе с другими доходами должников. Теперь эти пенсии защищены от списания. 

Этот закон направлен на обеспечение защиты наиболее уязвимых категорий граждан — детей-инвалидов и недееспособных лиц. Пенсии, получаемые родителями, усыновителями или опекунами этих детей, предназначены для обеспечения их потребностей и лечения. Теперь средства, выделяемые для нужд детей-инвалидов, останутся неприкосновенными и не могут быть использованы для погашения долгов родителей или опекунов.

Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту

Сегодня, 08:58

Россиянам озвучили цены на отдых в Крыму — они приятно удивили

29-05-2024, 20:03

Новая волна мобилизации в России: в военкомат Москвы пришли повестки

22-05-2024, 19:08

Эксперты рассказали о том, как действовать, если не хватает стажа до получения пенсии

22-05-2024, 09:23

Россиянам рассказали, какие 3 модели iPhone выгодно купить в 2024 году

20-05-2024, 20:48

Будет полное обнуление. Тех, у кого есть кредит или ипотека, ждет приятный сюрприз с 17 мая

17-05-2024, 00:58

Как работающим, так и неработающим. Пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация после мая 2024 года

16-05-2024, 19:23

Пожилых граждан, со стажем не менее 15 лет, ждет приятный сюрприз с 17 мая

16-05-2024, 15:13

Иск на 100 млн рублей: экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич в суде отстаивает свою честь и деловую репутацию

13-05-2024, 18:08

Пенсионеров, у которых есть трудовой стаж более 20 лет, ждет приятный сюрприз с мая

13-05-2024, 14:18

Стало известно, как рассчитать пенсию по старости в 2024 году

12-05-2024, 07:08

Губернатор Развожаев раскритиковал шоу на «Пятнице» из-за слов жительницы Севастополя

12-05-2024, 04:03

Пенсионный возраст в стране повысят на 3 года. Граждан ждет нововведение уже с мая 2024 года

11-05-2024, 23:43

Названы пророчества провидца Распутина, которые сбываются прямо сейчас

11-05-2024, 20:13

«Июнь и июль в 2024 году будут сумасшедшими». Метеорологи сказали, к чему готовиться

10-05-2024, 13:43

Указ подписан: пожилым гражданам начнут перечислять разовую выплату 10 тысяч рублей с 12 мая

10-05-2024, 09:28

Остались без пенсии на старости лет. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены работать

10-05-2024, 06:23

«Теперь запрещено». Пенсионеров с детьми или внуками важно знать о новом правиле с 12 мая

10-05-2024, 04:13

Карточки президентов Украины Зеленского и Порошенко пропали из базы данных розыска МВД России

9-05-2024, 18:38

Пенсионерам рассказали о разовой выплате 5 тысяч рублей с 12 мая. Получат в том числе и работающие

9-05-2024, 16:38

Новости партнеров
2023
ru-RU