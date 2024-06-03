В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны по итогам мая 2024

Аналитическая компания AnTuTu представила рейтинг самых мощных флагманских смартфонов за май, который показал доминирование устройств на базе чипов MediaTek.

Лидером рейтинга стал Vivo X100s

Лидером рейтинга стал недавно выпущенный Vivo X100s, оснащённый улучшенным чипсетом Dimensity 9300 Plus. Этот процессор является разогнанной версией стандартного Dimensity 9300 с расширенными возможностями искусственного интеллекта, что обеспечило ему первую позицию.

Второе место занял OPPO Find X7, работающий на процессоре Dimensity 9300. Замыкает тройку лидеров Red Magic 9 Pro+ с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, показывая достойные результаты производительности.

Особенно выделяется iQOO Neo 9S Pro, занявший шестую строчку в рейтинге. Обычно серия Neo от iQOO позиционируется как смартфоны среднего уровня, но благодаря процессору Dimensity 9300+ этот аппарат продемонстрировал выдающуюся производительность, достойную флагманских моделей.