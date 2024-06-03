Совершенно бесплатно: граждане РФ смогут отдохнуть в санатории по ОМС

Граждане России смогут бесплатно лечиться в санаториях по ОМС. Список заболеваний, при которых доступно бесплатное лечение, включает различные патологии, установленные Минздравом РФ.

Для получения путевки по полису следует обратиться к своему участковому врачу

Для получения путевки по полису следует обратиться к своему участковому врачу, который и выдаст направление с рекомендациями. Врачебная комиссия при этом рассматривает запросы в течение 20 дней. В случае медицинских противопоказаний путевку могут отклонить.

Процесс получения путевки для детей аналогичен. Детские санатории принимают детей-инвалидов с 4 лет, а с психическими либо неврологическими расстройствами — с двух. Один взрослый может получить бесплатную путевку для сопровождения ребенка, но без лечения.