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Нижегородка рассказала, как стать миллионером в игре Hamster Kombat

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Нижегородка рассказала, как стать миллионером в игре Hamster Kombat
В России
Источник фото: dzen.ru

Hamster Kombat стала популярной игрой. Там можно заработать виртуальные монеты. NewsNN за сутки заработал более 10 млн монет. Ниже приведены лайфхаки, которые помогут увеличить доход.

Рекомендации, помогающие увеличить доход

Нужно использовать несколько пальцев для тапов, восемь или даже десять. С каждым уровнем количество монет за тап увеличивается. 

Стоит привлекать друзей. За приглашенных дают от 5 до 100 тыс. монет, которые можно инвестировать в прокачку хомяка на «бирже». Нужно использовать «биржу». 

Покупая «карточки», можно увеличить пассивный доход. 

Если прибыль в час составляет 300 тыс. монет, то можно собирать миллион каждые 3 часа. 

Собирая комбо каждый день можно зарабатывать по 5 млн монет из «карточек». Найти комбинации можно в Сети. 

Использовать ежедневный шифр. С 5 июня появился шифр, за него дают миллион монет. Шифр основывается на азбуке Морзе. Его можно найти в Сети, что существенно ускоряет процесс получения бонуса.

Информационное агентство «Informing»

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