Российским дачникам объяснили, почему желтеет чеснок на грядке

Пожелтение чеснока начинается с кончиков листьев, а затем распространяется дальше, замедляя рост растений.

Проблему могут вызывать несколько факторов

Дефицит азота. Желтоватый окрас листьев и вялые побеги говорят о дефиците азота. Удобрения с нитратным или аммонийным азотом помогут.

Низкая температура. Весенние морозы могут повредить листья. Используются укрывные материалы и препараты типа «Эпина» или «Циркон».

Недостаточная влажность. Регулярный умеренный полив важен. Переизбыток влаги вреден, особенно перед сбором урожая.

Неподходящая почва. Повышенная кислотность почвы может вызвать пожелтение листьев. Кислотность регулируется добавлением мела, доломита или извести. Если разбросать древесную золу и перекапывать грядку, это помогает снизить кислотность.

Перед внесением удобрений рекомендуется обеззараживать почву. К слову, сегодня существует широкий выбор препаратов для этих целей.