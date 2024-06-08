Информинг » В России » Российским дачникам объяснили, почему желтеет чеснок на грядке

Российским дачникам объяснили, почему желтеет чеснок на грядке

Image 16+
Российским дачникам объяснили, почему желтеет чеснок на грядке
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пожелтение чеснока начинается с кончиков листьев, а затем распространяется дальше, замедляя рост растений. 

Проблему могут вызывать несколько факторов

Дефицит азота. Желтоватый окрас листьев и вялые побеги говорят о дефиците азота. Удобрения с нитратным или аммонийным азотом помогут. 

Низкая температура. Весенние морозы могут повредить листья. Используются укрывные материалы и препараты типа «Эпина» или «Циркон». 

Недостаточная влажность. Регулярный умеренный полив важен. Переизбыток влаги вреден, особенно перед сбором урожая. 

Неподходящая почва. Повышенная кислотность почвы может вызвать пожелтение листьев. Кислотность регулируется добавлением мела, доломита или извести. Если разбросать древесную золу и перекапывать грядку, это помогает снизить кислотность. 

Перед внесением удобрений рекомендуется обеззараживать почву. К слову, сегодня существует широкий выбор препаратов для этих целей.

Информационное агентство «Informing»

Скандал на российском ТВ: журналистка провела стриптиз в прямом эфире

Скандал на российском ТВ: журналистка провела стриптиз в прямом эфире

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Российским дачникам объяснили, почему желтеет чеснок на грядке

Вчера, 21:03

Скандал на российском ТВ: журналистка провела стриптиз в прямом эфире

6-06-2024, 10:03

Нижегородка рассказала, как стать миллионером в игре Hamster Kombat

5-06-2024, 21:23

Врач Шипулина: Жителям России угрожают клещи-мутанты из Европы

4-06-2024, 10:53

Совершенно бесплатно: граждане РФ смогут отдохнуть в санатории по ОМС

3-06-2024, 19:18

В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны по итогам мая 2024

3-06-2024, 19:13

Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту

2-06-2024, 08:58

Россиянам озвучили цены на отдых в Крыму — они приятно удивили

29-05-2024, 20:03

Новая волна мобилизации в России: в военкомат Москвы пришли повестки

22-05-2024, 19:08

Эксперты рассказали о том, как действовать, если не хватает стажа до получения пенсии

22-05-2024, 09:23

Россиянам рассказали, какие 3 модели iPhone выгодно купить в 2024 году

20-05-2024, 20:48

Будет полное обнуление. Тех, у кого есть кредит или ипотека, ждет приятный сюрприз с 17 мая

17-05-2024, 00:58

Как работающим, так и неработающим. Пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация после мая 2024 года

16-05-2024, 19:23

Пожилых граждан, со стажем не менее 15 лет, ждет приятный сюрприз с 17 мая

16-05-2024, 15:13

Иск на 100 млн рублей: экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич в суде отстаивает свою честь и деловую репутацию

13-05-2024, 18:08

Пенсионеров, у которых есть трудовой стаж более 20 лет, ждет приятный сюрприз с мая

13-05-2024, 14:18

Стало известно, как рассчитать пенсию по старости в 2024 году

12-05-2024, 07:08

Губернатор Развожаев раскритиковал шоу на «Пятнице» из-за слов жительницы Севастополя

12-05-2024, 04:03

Пенсионный возраст в стране повысят на 3 года. Граждан ждет нововведение уже с мая 2024 года

11-05-2024, 23:43

Названы пророчества провидца Распутина, которые сбываются прямо сейчас

11-05-2024, 20:13

Новости партнеров
2023
ru-RU