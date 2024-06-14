Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

Информация о возможных проблемах с алкоголем у Бена Аффлека после разрыва с Дженнифер Лопес вызвала обеспокоенность среди его фанатов. Как сообщает издание Daily Mail, источники утверждают, что актер, который несколько лет назад успешно преодолел алкогольную зависимость, вновь может начать испытывать проблемы со спиртным.

Последние события в личной жизни актера вызывают у многих тревогу

По словам инсайдера, Бен — очень сложная личность, чья жизнь наполнена демонами. Несмотря на успешную борьбу с алкоголизмом в прошлом, последние события в личной жизни Аффлека вызывают у многих тревогу.

Так, еще в конце мая появились слухи о том, что Аффлек и Лопес на грани развода. Сообщалось, что звездные супруги перестали появляться вместе на публике, еще их видели без обручальных колец. Некоторые источники даже утверждали, что артистка уже активно ищет себе отдельное жилье.

Информация о состоянии Аффлека расходится. Один источник указывает на значительную вероятность того, что актер может снова начать пьянствовать, тогда как другой источник утверждает, что Бен пока что не возобновил употребление алкоголя. Тем не менее близкие люди продолжают беспокоиться за его состояние и возможное возвращение к этой пагубной привычке.