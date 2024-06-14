Информинг » Знаменитости » Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

Image 16+
Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать
Знаменитости
Источник фото: Бен Аффлек / ВКонтакте

Информация о возможных проблемах с алкоголем у Бена Аффлека после разрыва с Дженнифер Лопес вызвала обеспокоенность среди его фанатов. Как сообщает издание Daily Mail, источники утверждают, что актер, который несколько лет назад успешно преодолел алкогольную зависимость, вновь может начать испытывать проблемы со спиртным.

Последние события в личной жизни актера вызывают у многих тревогу

По словам инсайдера, Бен — очень сложная личность, чья жизнь наполнена демонами. Несмотря на успешную борьбу с алкоголизмом в прошлом, последние события в личной жизни Аффлека вызывают у многих тревогу. 

Так, еще в конце мая появились слухи о том, что Аффлек и Лопес на грани развода. Сообщалось, что звездные супруги перестали появляться вместе на публике, еще их видели без обручальных колец. Некоторые источники даже утверждали, что артистка уже активно ищет себе отдельное жилье.

Информация о состоянии Аффлека расходится. Один источник указывает на значительную вероятность того, что актер может снова начать пьянствовать, тогда как другой источник утверждает, что Бен пока что не возобновил употребление алкоголя. Тем не менее близкие люди продолжают беспокоиться за его состояние и возможное возвращение к этой пагубной привычке.

Информационное агентство «Informing»

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Дмитрий Дибров поставил на место певицу Караулову, лишившую его работы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Голую Бьянку Цензори сняли в прозрачном плаще без белья в ресторане

Вчера, 13:08

Лопес потеряла надежду сохранить брак — супруги выставили на продажу особняк

Вчера, 12:43

Волгоградский певец Шаляпин поделится жуткими тайнами прошлого

Вчера, 12:38

Расставшаяся с мужем певица Нюша снялась в бикини на пляже

Вчера, 11:03

Актриса Ирина Горбачева объяснила, зачем сняла и опубликовала голые фото

Вчера, 09:53

Лолита ради мини-платья отказалась от мороженого и жареной картошки

Вчера, 09:53

Басков назвал Киркорова на премии МУЗ-ТВ ведомым — устроил «прожарку»

Вчера, 09:53

Актриса Кейт Уинслет сравнила поцелуй с Ди Каприо в «Титанике» с ночным кошмаром

Вчера, 09:48

Жена Стаса Михайлова показала их 11-летнюю дочь Марию

Вчера, 09:48

Полина Гагарина призналась, почему отказалась петь дуэтом с Сергеем Лазаревым

Вчера, 09:03

Ольга Бузова снялась на премии МУЗ-ТВ с двумя карликами

14-06-2024, 20:43

Яна Поплавская рассказала, почему россияне отвернулись от сбежавших артистов

14-06-2024, 19:48

Шоумен Барецкий: «Все деньги Пугачевой потратил ее муж»

14-06-2024, 19:48

Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

14-06-2024, 19:48

Звезда «Склифосовского» Аверин рассказал, почему принял решение уйти в «Ленком»

14-06-2024, 19:13

Седокова впервые призналась, почему чуть не развелась с мужем

14-06-2024, 19:13

Бен Аффлек на фоне слухов о разводе с Лопес начал пьянствовать

14-06-2024, 15:53

Кушанашвили признался, что обеспокоен состоянием мамы умершей от рака Заворотнюк

14-06-2024, 15:53

42-летняя певица Вера Брежнева карданально сменила имидж

14-06-2024, 15:53

«Уходит в новую семью»: выяснилось, почему Алсу не говорит о своем разводе

14-06-2024, 15:48

Новости партнеров
2023
ru-RU