Пользователей из России предупредили о фейковом приложении Сбербанка в App Store

Накануне Сбербанк РФ объявил о выпуске нового приложения «Умный Онлайн». На некоторое время оно стало доступно для скачивания в App Store, пишет портал РИА Новости.

В сообщении также было указано, что вскоре планируется отключение старых версий приложения СберБанк Онлайн для iOS. До конца года будет прекращена поддержка таких версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Вместе с тем в App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Новый доступ в Сбол».

Подчеркивается, что оно не является официальным. Представители банка сообщили, что с начала текущего года ими выявлено 21 фейковое приложение. Запрос на блокировку последнего фейкового приложения уже направлен.