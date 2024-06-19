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Пользователей из России предупредили о фейковом приложении Сбербанка в App Store

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Пользователей из России предупредили о фейковом приложении Сбербанка в App Store
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Накануне Сбербанк РФ объявил о выпуске нового приложения «Умный Онлайн». На некоторое время оно стало доступно для скачивания в App Store, пишет портал РИА Новости.

В сообщении также было указано, что вскоре планируется отключение старых версий приложения СберБанк Онлайн для iOS. До конца года будет прекращена поддержка таких версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11. Вместе с тем в App Store появилось фейковое приложение «Сбер: Новый доступ в Сбол». 

Подчеркивается, что оно не является официальным. Представители банка сообщили, что с начала текущего года ими выявлено 21 фейковое приложение. Запрос на блокировку последнего фейкового приложения уже направлен.

Информационное агентство «Informing»

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