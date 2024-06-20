В России начались продажи «убийцы флагманов» Realme GT 6

Компания Realme объявила о глобальном запуске серии смартфонов Realme GT 6, включающей модели GT 6 и GT 6T. Эти устройства позиционируются как «убийцы флагманов» благодаря своим довольно высоким техническим характеристикам и конкурентоспособным ценам.

Realme GT 6

Realme GT 6 оснащён Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, камерой Sony LYT-808 с разрешением 50 МП, дисплеем яркостью 6000 нит с защитой Corning Gorilla Glass Victus 2, аккумулятором на 5500 мАч с зарядкой на 120 Вт. Среди ИИ-функций: AI Night Vision, AI Smart Loop, оптимизация дисплея, защита зрения, увеличение срока службы аккумулятора.

Realme GT 6T

Realme GT 6T также снащён процессором Snapdragon 7+ Gen 3, дисплеем яркостью 6000 нит с защитой Corning Gorilla Glass Victus 2, аккумулятором на 5500 мАч с зарядкой 120 Вт.

Смартфоны доступны в России. GT 6 (12/256 ГБ) за 69 999 рублей, GT 6 (16/512 ГБ) за 79 999 рублей, GT 6T (8/256 ГБ) за 59 999 рублей, GT 6T (12/256 ГБ) стоит 64 999 рублей.

Покупатели получат наушники Buds Air6 либо Air6 Pro в подарок.