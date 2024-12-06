Информинг » В Мире » Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

Image 16+
Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Повстанцы в Сирии в пятницу, 6 декабря, заехали на окраины Хомса, столицы одноименной провинции. Об этом сегодня сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Выступающие против власти действующего президента САР Башара Асада группировки заняли районы Растен и Тельбисе в Хомсе. Эта провинция стратегически важна как для правительственных войск, так и для повстанцев, поскольку именно с нее открывается путь к Дамаску, столице страны.

Где сейчас идет наступление в Сирии

Anadolu также пишет, что террористы во главе со считающимися протурецкими формированиями группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана террористической в России, ее деятельность запрещена, - Ред.) продолжают продвигаться вглубь Хомса и развивать свое наступление.

Ссылаясь на своих инсайдеров, агентство указывает, что противники президента въезжают в Хомс через район Ваир. Часть террористических формирований в настоящее время примерно в трех километрах к северу от города.

В случае охвата Хомса боевики смогут нарушить логистику между Дамаском и прибрежными районами САР, передает «Газета.ру».

В четверг Министерство обороны Сирии сообщило о том, что бойцы САА были передислоцированы из города Хама за его пределы. Отвод войск был осуществлен для защиты жизней мирных жителей.

Информационное агентство «Informing»

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сирия: наступающим боевикам осталось менее тридцати километров до Дамаска

Вчера, 20:06

WSJ: Египет и Иордания порекомендовали Асаду покинуть Сирию

Вчера, 11:35

Военкор Котенок: отряды боевиков в Сирии подошли к Пальмире

6-12-2024, 19:54

Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

6-12-2024, 17:37

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

6-12-2024, 14:14

ВС Сирии при поддержке ВКС России атаковали боевиков на севере и юге Хамы

6-12-2024, 13:27

Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, Хомс может не выстоять

6-12-2024, 10:59

Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

6-12-2024, 10:35

«Высмеивают нашу кухню, а сами едят странные мерзости»: тревел-блогер из России высказался о китайцах

6-12-2024, 09:57

Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

5-12-2024, 16:46

Подразделения армии Сирии были передислоцированы за пределы города Хама - командование ВС САР

5-12-2024, 16:07

В Минобороны Сирии сообщили, что боевики несут потери в ходе боев в провинции Хама

5-12-2024, 13:55

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

5-12-2024, 10:41

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Сирийские офицеры и курсанты в координации с ВС РФ прорвались из окружения в районе Алеппо

4-12-2024, 14:54

В Южной Корее после введения военного положения приостановлена работа парламента, вход в здание блокирован

3-12-2024, 18:57

«Здесь она из курицы и просто отвратительная»: Переехавшая на Кипр россиянка пожаловалась на нехватку нормальной колбасы

3-12-2024, 15:33

Bloomberg: серьезно изменить ситуацию в Сирии могли бы удары России по повстанцам

3-12-2024, 15:09

В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

3-12-2024, 11:44

Новости партнеров
2023
ru-RU