Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

Повстанцы в Сирии в пятницу, 6 декабря, заехали на окраины Хомса, столицы одноименной провинции. Об этом сегодня сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Выступающие против власти действующего президента САР Башара Асада группировки заняли районы Растен и Тельбисе в Хомсе. Эта провинция стратегически важна как для правительственных войск, так и для повстанцев, поскольку именно с нее открывается путь к Дамаску, столице страны.

Где сейчас идет наступление в Сирии

Anadolu также пишет, что террористы во главе со считающимися протурецкими формированиями группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана террористической в России, ее деятельность запрещена, - Ред.) продолжают продвигаться вглубь Хомса и развивать свое наступление.

Ссылаясь на своих инсайдеров, агентство указывает, что противники президента въезжают в Хомс через район Ваир. Часть террористических формирований в настоящее время примерно в трех километрах к северу от города.

В случае охвата Хомса боевики смогут нарушить логистику между Дамаском и прибрежными районами САР, передает «Газета.ру».

В четверг Министерство обороны Сирии сообщило о том, что бойцы САА были передислоцированы из города Хама за его пределы. Отвод войск был осуществлен для защиты жизней мирных жителей.