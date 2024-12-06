В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

25-летняя англичанка Бет Краудер обратилась к врачам из-за болей в животе и по результатам обследования была ошеломлена известием о своей беременности. Как выяснилось, на момент визита в клинику женщина находилась на седьмом месяце, сообщает Jam Press.

Бет впервые стала матерью в августе 2023 года

Она родила сына, назвав его именем Броуди. О втором ребенке Краудер даже не думала. Ей требовалось время на восстановление. Британка думала, что сделает перерыв между появлениями детей на два-три года. Но сложилось все не так, как планировалось.

Оказалось, что Бет зачала сразу после первых родов. На восьмом месяце после появления на свет Броуди ее стали донимать болезненные ощущения в животе.

Краудер пошла к врачам и узнала о своем интересном положении. Для нее новость стала шоком. Бет даже не догадывалась, что беременна, так как никаких проявлений не было. Живот начал увеличиваться в размерах лишь незадолго до того, как она обратилась к медикам.

Она переживала, что не сможет нормально родить. Также боялась, что не вытянет двоих детей, поскольку денег не хватает. В итоге в июле она стала матерью еще одного сына. На вещах для малыша она сэкономила - ребенку досталось все от старшего брата, передает «Лента».