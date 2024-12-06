Информинг » В Мире » В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

Image 16+
В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце
В Мире
Фото из открытых источников

25-летняя англичанка Бет Краудер обратилась к врачам из-за болей в животе и по результатам обследования была ошеломлена известием о своей беременности. Как выяснилось, на момент визита в клинику женщина находилась на седьмом месяце, сообщает Jam Press.

Бет впервые стала матерью в августе 2023 года

Она родила сына, назвав его именем Броуди. О втором ребенке Краудер даже не думала. Ей требовалось время на восстановление. Британка думала, что сделает перерыв между появлениями детей на два-три года. Но сложилось все не так, как планировалось.

Оказалось, что Бет зачала сразу после первых родов. На восьмом месяце после появления на свет Броуди ее стали донимать болезненные ощущения в животе.

Краудер пошла к врачам и узнала о своем интересном положении. Для нее новость стала шоком. Бет даже не догадывалась, что беременна, так как никаких проявлений не было. Живот начал увеличиваться в размерах лишь незадолго до того, как она обратилась к медикам.

Она переживала, что не сможет нормально родить. Также боялась, что не вытянет двоих детей, поскольку денег не хватает. В итоге в июле она стала матерью еще одного сына. На вещах для малыша она сэкономила - ребенку досталось все от старшего брата, передает «Лента».

Информационное агентство «Informing»

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сирия: наступающим боевикам осталось менее тридцати километров до Дамаска

Вчера, 20:06

WSJ: Египет и Иордания порекомендовали Асаду покинуть Сирию

Вчера, 11:35

Военкор Котенок: отряды боевиков в Сирии подошли к Пальмире

6-12-2024, 19:54

Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

6-12-2024, 17:37

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

6-12-2024, 14:14

ВС Сирии при поддержке ВКС России атаковали боевиков на севере и юге Хамы

6-12-2024, 13:27

Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, Хомс может не выстоять

6-12-2024, 10:59

Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

6-12-2024, 10:35

«Высмеивают нашу кухню, а сами едят странные мерзости»: тревел-блогер из России высказался о китайцах

6-12-2024, 09:57

Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

5-12-2024, 16:46

Подразделения армии Сирии были передислоцированы за пределы города Хама - командование ВС САР

5-12-2024, 16:07

В Минобороны Сирии сообщили, что боевики несут потери в ходе боев в провинции Хама

5-12-2024, 13:55

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

5-12-2024, 10:41

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Сирийские офицеры и курсанты в координации с ВС РФ прорвались из окружения в районе Алеппо

4-12-2024, 14:54

В Южной Корее после введения военного положения приостановлена работа парламента, вход в здание блокирован

3-12-2024, 18:57

«Здесь она из курицы и просто отвратительная»: Переехавшая на Кипр россиянка пожаловалась на нехватку нормальной колбасы

3-12-2024, 15:33

Bloomberg: серьезно изменить ситуацию в Сирии могли бы удары России по повстанцам

3-12-2024, 15:09

В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

3-12-2024, 11:44

Новости партнеров
2023
ru-RU