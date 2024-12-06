Информинг » В Мире » Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

Image 16+
Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

О наступлении повстанцев в Сирии, которое выдалось успешным и продолжает развиваться, высказался в своем микроблоге военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, происходящее является «катастрофой», передают «Аргументы и факты».

В минувший четверг стало известно об отходе правительственных войск из города Хамы. В сообщении Минобороны страны говорилось, что передислокация за пределы населенного пункта была произведена для того, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

По мнению военкора, уход подразделений ВС САР из Хамы говорит о «деградации сирийской военной машины». Коц возмущен тем, что город был сдан практически без боя.

Угроза для российских баз в Тартусе и Хмеймиме

«Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех, - констатирует Коц, а затем говорит о том, к чему это может привести. - Теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна».

Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Сирии. Если боевикам удастся захватить и город Хомс, тогда, считает военкор, РФ придется подумать об эвакуации своих баз.

Информационное агентство «Informing»

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сирия: наступающим боевикам осталось менее тридцати километров до Дамаска

Вчера, 20:06

WSJ: Египет и Иордания порекомендовали Асаду покинуть Сирию

Вчера, 11:35

Военкор Котенок: отряды боевиков в Сирии подошли к Пальмире

6-12-2024, 19:54

Anadolu: ведущие наступление в Сирии боевики уже находятся на окраинах Хомса

6-12-2024, 17:37

Стало известно, на кого Барри Кеоган променял Сабрину Карпентер

6-12-2024, 14:42

В Англии женщина из-за болей в животе обратилась к врачам и узнала о беременности на седьмом месяце

6-12-2024, 14:14

ВС Сирии при поддержке ВКС России атаковали боевиков на севере и юге Хамы

6-12-2024, 13:27

Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, Хомс может не выстоять

6-12-2024, 10:59

Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

6-12-2024, 10:35

«Высмеивают нашу кухню, а сами едят странные мерзости»: тревел-блогер из России высказался о китайцах

6-12-2024, 09:57

Востоковед заявил, что никто не ожидал провала Асада в Сирии

5-12-2024, 16:46

Подразделения армии Сирии были передислоцированы за пределы города Хама - командование ВС САР

5-12-2024, 16:07

В Минобороны Сирии сообщили, что боевики несут потери в ходе боев в провинции Хама

5-12-2024, 13:55

Haber7: недавние события в Алеппо усилили позиции Турции в Сирии

5-12-2024, 10:41

Лия Ахеджакова, отыграв спектакль в США, произнесла слова «Слава Украине»

5-12-2024, 09:47

Сирийские офицеры и курсанты в координации с ВС РФ прорвались из окружения в районе Алеппо

4-12-2024, 14:54

В Южной Корее после введения военного положения приостановлена работа парламента, вход в здание блокирован

3-12-2024, 18:57

«Здесь она из курицы и просто отвратительная»: Переехавшая на Кипр россиянка пожаловалась на нехватку нормальной колбасы

3-12-2024, 15:33

Bloomberg: серьезно изменить ситуацию в Сирии могли бы удары России по повстанцам

3-12-2024, 15:09

В США 17-летняя девушка вырезала сердце своему новорожденному ребенку

3-12-2024, 11:44

Новости партнеров
2023
ru-RU