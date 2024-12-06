Военкор Коц назвал ситуацию в Сирии «катастрофой»

О наступлении повстанцев в Сирии, которое выдалось успешным и продолжает развиваться, высказался в своем микроблоге военный корреспондент Александр Коц. По его мнению, происходящее является «катастрофой», передают «Аргументы и факты».

В минувший четверг стало известно об отходе правительственных войск из города Хамы. В сообщении Минобороны страны говорилось, что передислокация за пределы населенного пункта была произведена для того, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.

По мнению военкора, уход подразделений ВС САР из Хамы говорит о «деградации сирийской военной машины». Коц возмущен тем, что город был сдан практически без боя.

Угроза для российских баз в Тартусе и Хмеймиме

«Не думаю, что турки и британцы рассчитывали на такой оглушительный успех, - констатирует Коц, а затем говорит о том, к чему это может привести. - Теперь угроза нашим базам в Тартусе и Хмеймиме становится неиллюзорна».

Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Сирии. Если боевикам удастся захватить и город Хомс, тогда, считает военкор, РФ придется подумать об эвакуации своих баз.