Военкор Котенок: отряды боевиков в Сирии подошли к Пальмире

Обстановка в Сирии продолжает оставаться напряженной и накаляется с каждым новым часом. Военкор Юрий Котенок утверждает, что вооруженные формирования оппозиционных сил в Сирии уже пробились к Пальмире, передает издание РИАМО.

Город располагается в 240 километрах от Дамаска, столицы Сирийской арабской республики.

«Сообщается о появлении отрядов боевиков в районе Пальмиры», — пишет военкор Котенок у себя в Telegram-канале без ссылки на источник.

Министерство обороны Сирии данную информацию в своей сводке пока не подтверждает.

Турецкое агентство «Анадолу» ранее сегодня распространило информацию о заходе боевиков на окраины Хомса.

Если город будет захвачен, последствия для правительственных сил будут ужасающими, ведь он имеет стратегическое значение.

Военкор напомнил, что между Пальмирой и Хомсом расположен аэродром Эт-Тияс (авиабаза Т4), используемый ВВС Сирии.

А тем временем Reuters сообщает, что САА лишились контроля над Дейр-эз-Зором, шестым по численности населения города в САР. Утверждается, что он захвачен курдскими формированиями.