Военкор Котенок: отряды боевиков в Сирии подошли к Пальмире

Обстановка в Сирии продолжает оставаться напряженной и накаляется с каждым новым часом. Военкор Юрий Котенок утверждает, что вооруженные формирования оппозиционных сил в Сирии уже пробились к Пальмире, передает издание РИАМО.
Город располагается в 240 километрах от Дамаска, столицы Сирийской арабской республики.
Министерство обороны Сирии данную информацию в своей сводке пока не подтверждает.
Турецкое агентство «Анадолу» ранее сегодня распространило информацию о заходе боевиков на окраины Хомса.
Если город будет захвачен, последствия для правительственных сил будут ужасающими, ведь он имеет стратегическое значение.
Военкор напомнил, что между Пальмирой и Хомсом расположен аэродром Эт-Тияс (авиабаза Т4), используемый ВВС Сирии.
А тем временем Reuters сообщает, что САА лишились контроля над Дейр-эз-Зором, шестым по численности населения города в САР. Утверждается, что он захвачен курдскими формированиями.