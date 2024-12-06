Сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил России атаковали подразделения повстанцев на севере и юге провинции Хама. Об этом сообщает Министерство обороны САР в своем официальном аккаунте в Facebook (соцсеть принадлежит компании Мета, она признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.).

Хама, Сирия: последние новости

В ведомстве заявляют, что во время атаки десятки боевиков погибли. Многие повстанцы получили ранения. Во время атаки был нанесен урон не только живой силе, но и военной технике.

Вчера, напомним, в Минобороны Сирии сообщили о том, что войска, находившиеся в городе Хама, были передислоцированы за его пределы. Отвод армии в ведомстве объяснили желанием избежать риска для жизни гражданских.

Наступление повстанцев в Сирии началось 27 ноября. За короткое время боевикам удалось захватить Алеппо и всю провинцию Идлиб.