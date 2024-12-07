Сирия: наступающим боевикам осталось менее тридцати километров до Дамаска

Многолетнее правление президента Сирии Башара Асада, похоже, близится к своему завершению, пишет «Военное обозрение». Повстанцы уже приблизились к Дамаску. С мест сообщают, что до столицы им осталось менее тридцати (а по некоторым данным - менее десяти) километров, начинается охват города.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической, деятельность запрещена, - Ред.) и другие оппозиционные действующей власти силы наступать начали с северо-запада. Маленькие селения и большие города захватываются один за другим. Алеппо стал первым большим населенным пунктом, который пал во время наступления повстанцев.

Падение Дамаска - вопрос времени?

Сирийские войска не просто отступают с боями, а в ряде случаев бегут, бросая военную технику в целости и сохранности, в том числе ЗРК и, даже, авиацию.

Поступают сведения, что часть солдат САА перешли на сторону повстанцев.

Наступление началось и на юге САР. Примечательно, что там вообще - от слова «совсем» - не наблюдается никакого сопротивления, хотя в южных регионах страны САА все же прилагали усилия для того, чтобы затормозить продвижение боевиков.

Что будет дальше с Сирией, прогнозировать тяжело. Многие осинтеры полагают, что Башар Асад не сможет удержаться у власти и его режим падет в течение ближайших 72 часов.

К слову, президент Сирии с минуты на минуту выступит с обращением к населению страны.