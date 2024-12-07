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WSJ: Египет и Иордания порекомендовали Асаду покинуть Сирию

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WSJ: Египет и Иордания порекомендовали Асаду покинуть Сирию
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

Египетские и иорданские чиновники призвали президента Сирии Башара Асада покинуть САР, а перед этим сформировать временный совет, куда вошли бы и оппозиционные силы. Об этом в своей статье пишет The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на сотрудников сирийской службы безопасности, говоривших на условиях сохранения анонимности.

Сразу же после выхода публикации посольство Иордании в Штатах поспешило опровергнуть данные сведения.

Где сейчас находится Башар Асад, бежал или нет

Тем временем появилась масса слухов о том, что Башар Асад уже покинул территорию Сирии. Источники WSJ данную информацию не подтверждают. По их сведениям, в пятницу, 6 декабря, президент САР был на территории своей страны. Семья Асада - жена и дети - якобы еще на минувшей неделе прибыли в Россию. Зятья же, как утверждается, отправились в Объединенные Арабские Эмираты.

Меж тем обстановка для правительственных сил продолжает ухудшаться. Оппозиционные формирования действуют сообща. После взятия Алеппо и Хама они приближаются к городу Хомсу - СМИ считают его последним форпостом САА перед непосредственно столицей - Дамаску.

Вчера поступала информация о том, что боевики уже заехали на окраины города. Пока она своего официального подтверждения не нашла. 

Командующий повстанцами меж тем заявил, что повстанческие силы «освободили последнюю деревню на окраине города Хомс и сейчас находятся у его стен».

Информационное агентство «Informing»

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