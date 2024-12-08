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Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии

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Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии
В Мире / Сирия
Фото из открытых источников

России, скорее всего, придется покинуть свои военные базы в Сирии. Речь о Тартусе и Хмеймиме. Об этом в своей статье для «Газеты.Ru» написал полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как сообщало РИА «Информинг» ранее, в ночь на 8 декабря вооруженные формирования повстанцев вошли в Дамаск. После захвата здания гостелевидения в эфире было объявлено о падении режима действующего президента Башара Асада.

В свете происходящего в САР россиян волнует, что будет с сирийскими базами России в стране - портом Тартус и аэродромом Хмеймим

Спрогнозировать дальнейшее развитие сейчас очень трудно, отмечает автор статьи. Но подчеркивает, что реальность такова, что прежней Сирии уже нет и не будет.

«Две из причин катастрофического поражения режима Асада, наверное, можно назвать по горячим следам – ликвидации власти теперь уже экс-сирийского лидера сильно поспособствовал разгром Израилем движения «Хезболла» и физическое уничтожение Армией обороны Израиля харизматических лидеров этой организации, и, скажем так, организационно-штатные мероприятия, приведшие к расформированию одной из ЧВК России, которая в Сирии во многом была опорой режима Асада», - объясняет Михаил Ходаренок.

По его мнению, главный вызов для РФ сейчас - осуществление вывода своих специалистов из Тартуса и Хмеймима без потерь.

«Обе базы, к большому сожалению, скорее всего, придется оставить. Вряд ли с новым руководством Сирии удастся добиться пролонгации каких-либо соглашений о дальнейшем пребывании российских военных баз на территории страны», - заключил полковник в отставке.

Напомним, российский военный контингент присутствовал в Сирии с 2015 года.


Информационное агентство «Informing»

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