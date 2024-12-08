Полковник Ходаренок заявил, что России, скорее всего, придется покинуть свои базы в Сирии

России, скорее всего, придется покинуть свои военные базы в Сирии. Речь о Тартусе и Хмеймиме. Об этом в своей статье для «Газеты.Ru» написал полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как сообщало РИА «Информинг» ранее, в ночь на 8 декабря вооруженные формирования повстанцев вошли в Дамаск. После захвата здания гостелевидения в эфире было объявлено о падении режима действующего президента Башара Асада.

В свете происходящего в САР россиян волнует, что будет с сирийскими базами России в стране - портом Тартус и аэродромом Хмеймим