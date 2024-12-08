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Сирия: повстанцы гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам правительства

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Сирия: повстанцы гарантировали безопасность оставшимся в Дамаске членам правительства
В Мире / Сирия / Политика
Фото из открытых источников

Боевики, захватившие столицу Сирии Дамаск, гарантировали безопасность членам правительства, оставшимся в городе. Об этом говорится в заявлении министра связи САР Мухаммада Гази аль-Джалали, сообщает Al-Arabiya.

По информации СМИ, в Дамаске продолжает оставаться Премьер-министр Сирии. При этом местонахождение министров обороны и внутренних ден неизвестно.

Что стало с Башаром Асадом, где он сейчас

Нет точных сведений и по президенту Башару Асаду. В сети появилось много конспирологических версий. Например, о том, что он намеревался вылететь из страны, но его борт потерпел катастрофу или же и вовсе был сбит в воздухе. Все это на уровне слухов - подтверждения этому нет.

Reuters тем временем приводит заявление командования Сирийской арабской армии, из которого следует, что даже после объявления повстанцами взятия Дамаска войска продолжают операции против оппозиционных сил близ Хомса, Хамы и Даръа.

Информационное агентство «Informing»

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