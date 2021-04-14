Донбассу предрекли возвращение в состав Украины при Джо Байдене

Украина сможет вернуть контроль над самопровозглашенными республиками в Донбассе в течение правления 46-го президента США Джо Байдена. Об этом в интервью украинскому изданию «Гордон» заявил экс-посол США в России и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.

По его словам, Крым Киеву будет вернуть труднее.

«Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, думаю, что это займет больше времени», — отметил Вершбоу.

Что касается Крыма, то, по мнению дипломата, обратная передача полуострова может состояться только после смены власти в России. В частности, в стране должен поменяться президент.

Вершбоу выразил надежду на то, что в РФ со временем появятся более «прогрессивные» политики.

Напомним, Крым в состав России вошел в 2014 году по итогам референдума. Киев, Вашингтон и страны Запада присоединение не признают и считают воссоединение полуострова с Россией аннексией.

В РФ не признают эти обвинения и настаивают на том, что процедура присоединения соответствовала международным нормам.

Ранее ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529