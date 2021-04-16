Военнослужащий заявил о готовности Украины первой ударить по России

Сегодня, 11:15

Image 16+
Военнослужащий заявил о готовности Украины первой ударить по России

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина в форме, предупреждающий о скором начале войны между Россией и Украиной.

По его словам, войска Южного военного округа в срочном порядке выдвинулись к границе с Украиной. Перемещение происходит для предотвращения захвата собственных территорий после получения некой телеграммы.


«Украина готовится к нападению. Российские войска собирают из Южного военного округа. Пришла телеграмма, и в срочном порядке все отправились туда, в Ростов, который граничит с Украиной», — цитирует  военнослужащего украинское издание «Диалог.UA».

На вопрос, планирует ли Киев первым напасть на Россию, он ответил положительно.

Собеседник издания также пояснил, что территория между соседними странами является нейтральной и не принадлежит ни одной из сторон, пишет Ura.Ru.

«Это недалеко от Донбасса», — указал военный.

Напомним, вчера сообщалось, что катера ВМС Украины едва не вступили в бой с кораблями ФСБ РФ в Азовском море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Военнослужащий заявил о готовности Украины первой ударить по России

Сегодня, 11:15

WarGonzo сообщил о прибытии 150 турецких военных в Донбасс

Вчера, 19:05

Донбассу предрекли возвращение в состав Украины при Джо Байдене

14-04-2021, 21:50

Турчинов счел позором отвод украинских войск со своих позиций

14-04-2021, 18:00

«Версия»: Осенью 2021 года на Украине появятся три военные базы США

14-04-2021, 15:25

Кравчук: конфликт между Украиной и Россией может привести к началу третьей мировой войны

14-04-2021, 00:00

Киев хочет демотивировать Москву от дальнейшей эскалации

13-04-2021, 21:05

В Донбассе замечены польские военные

13-04-2021, 20:45

The Wall Street Journal назвала границу России с Украиной самой горячей точкой в мире

13-04-2021, 17:00

Ветеран ВВС Украины предупредил Зеленского о катастрофических последствиях атаки на Донбасс

13-04-2021, 14:35

Гордон: ВСУ в случае войны ударят по российской армии секретным оружием

13-04-2021, 13:50

В Киеве ожидают в ближайшее время удвоения численности российских войск у границ Украины

13-04-2021, 09:40

В Киеве считают, что российские войска останутся у украинской границы до осени

13-04-2021, 07:30

Бойцы ВСУ воруют и продают оборудование НАТО на украинском аналоге «Авито»

13-04-2021, 00:10

В Турции рассказали, что украинские Bayraktar TB2 обнаружили в Донбассе «Панцири» противника

12-04-2021, 15:25

Главред: Велик риск случайного начала войны в Черном море

12-04-2021, 13:00

Снайперы ВСУ используют в Донбассе новые винтовки с лучшей дальнобойностью

12-04-2021, 12:50

Военный самолет США C-130 прилетел в Киев из Риги с неизвестным грузом

12-04-2021, 08:10

Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

11-04-2021, 09:45

Экс-боец бригады «Восток»: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

10-04-2021, 23:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров