Военнослужащий заявил о готовности Украины первой ударить по России

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен мужчина в форме, предупреждающий о скором начале войны между Россией и Украиной.

По его словам, войска Южного военного округа в срочном порядке выдвинулись к границе с Украиной. Перемещение происходит для предотвращения захвата собственных территорий после получения некой телеграммы.

«Украина готовится к нападению. Российские войска собирают из Южного военного округа. Пришла телеграмма, и в срочном порядке все отправились туда, в Ростов, который граничит с Украиной», — цитирует военнослужащего украинское издание «Диалог.UA».

На вопрос, планирует ли Киев первым напасть на Россию, он ответил положительно.

Собеседник издания также пояснил, что территория между соседними странами является нейтральной и не принадлежит ни одной из сторон, пишет Ura.Ru.

«Это недалеко от Донбасса», — указал военный.

Напомним, вчера сообщалось, что катера ВМС Украины едва не вступили в бой с кораблями ФСБ РФ в Азовском море.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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