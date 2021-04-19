Украина отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

Сегодня, 08:45

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Украина отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем

Украина отправляет эшелоны с военной техникой на границу с Приднестровьем, сообщает Телеграм-канал «Записки охотника».

Пятнадцатого апреля в интернете появилось видео, на котором была запечатлена военная техника ВСУ. Авторы ролика утверждали, что состав направляется в сторону полуострова Крым. Однако, как утверждают авторы, эта информация не подтвердилась. На самом деле этот состав был переброшен в сторону Приднестровья - прибыл он в Одесскую область, но точное место дислокации техники неизвестно.


Сведения подтверждают и подписчики  Телеграм-канала. Они стали свидетелями перемещения военной техники по территории Одесской области.

По всей видимости, на фоне появившейся информации о том, что российские войска могут взять военнослужащих Украины в окружение и пойти в наступление и со стороны Приднестровья, Киев решил укрепить этот участок границы.

Ранее Телеграм-сообщество сообщило, что в Приднестровье существенно активизировались российские военные, а колонна российской техники была замечена всего лишь в 13 километрах от границы с Украиной, неподалеку от аэропорта Тирасполя.

Как мы ранее сообщали, эксперты предположили, что если дело дойдет до вооруженных действий между Москвой и Киевом, Россия может ударить по украинской армии с юга, запада и востока. А с востока, если дело дойдет до полномасштабных военных действий - силы самопровозглашенных республик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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