Корабли ВМС США собираются приступить к полной блокаде военно-морской базы России в сирийском Тартусе. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные
Бывший заместитель Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак оценил шансы кораблей Черноморского флота России против
Украина была в шаге от крупномасштабной войны с Россией, поскольку Москва продолжала стягивать войска к ее границе. Однако Киеву повезло, считает
Индия, страна, которая активно эксплуатирует российские танки Т-90, неожиданно начала жаловаться на их технические характеристики. Как оказалось, на
После того, как ВКС РФ мощными ударами разгромили позиции протурецких джихадистов на севере Сирии, в стране не было зафиксировано ни единого
Турция впервые решилась пойти на серьезнейшую провокацию близ побережья полуострова Крым. Анкара отправила свой военный самолет для проведения
Украинский военный эксперт Михаил Самусь заявил, что киевскому руководству не следует игнорировать предупреждения Москвы об ответной реакции в случае
«Радио Свобода» (признан в РФ Иноагентом) опубликовала информацию о том, Болгария якобы располагает доказательствами присутствия российских
Не менее трех десятков истребителей Су-27 и Су-35 перебросила Россия в Крым за две последние недели. Об этом сообщает издание Avia.pro и публикует
ВСУ разместили вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории Донбасса 70 единиц вооружения и военной техники. Об
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