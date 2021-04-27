Украина подняла в воздух Bayraktar TB2 и направила его к границам Крыма

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Украина подняла в воздух Bayraktar TB2 и направила его к границам Крыма
Украина

Украинские СМИ сообщают о том, что Киев поднял в воздух турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 и направил его к границам Крыма. Одновременно с украинским БПЛА близ полуострова находился стратегический самолет радиотехнической разведки ВВС Британии RC-135W.

По данным Defence Express, дрон, закупленный Украиной у Турции, вылетел с аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области. Судя по тому, что ему удалось долететь до границ Крыма, можно предположить, что управление БПЛА передавалось между наземными станциями.

Производитель беспилотника заявляет, что радиус управления Bayraktar TB2 непосредственно с наземной станции - до 150 км, а это намного меньше, нежели расстояние с Хмельницкой области Украины до границ Крыма.

Впрочем, не исключено, что украинский беспилотник управлялся с борта британского RC-135W, потому как летательные аппараты, повторимся, подлетели к крымским границам одновременно.

Bayraktar TB2 летел на высоте 6 тысяч метров со скоростью 230 км/ч.

Ранее поступала информация о том, что у границ Крыма дежурили два американских стратегических беспилотника Global Hawk. Один из них при подлете к ЛДНР вышел из строя - потерял связь с базой, развернулся и умчался обратно. Эксперты допускают, что не обошлось без вмешательства российских РЭБ.

Такая активность украинской авиации и авиации стран Запада у полуострова может говорить о том, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной назревает именно на этом направлении.

Недавно военный эксперт Олег Жданов на страницах издания Главред обрисовал «расклад». По его мнению, Россия готовит войска к обороне Крыма, и именно этим объясняется закрытие до конца октября трех районов Черного моря. Киев это беспокоит. По словам эксперта, «для нас это проблематично, так как чем сильнее оборона Крыма, тем сложнее нам будет его возвращать».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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