Певица Яна Ясс презентовала трек и клип “Ядовитая ночь”

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Певица Яна Ясс презентовала трек и клип “Ядовитая ночь”
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Фото: www.instagram.com/yanayassss/

25 февраля на всех международных стриминговых площадках состоялся дебют поп-рок певицы Яны Ясс. Звучание композиции и аудиовизуальное произведение на одноименный трек несомненно задают новые тренды в российской музыкальной индустрии, которые оценилиа не только широкая аудитория слушателей, но и российские музыкальные критики.

Трек и клип современным языком обнажают те стороны человеческого социума, о которых никто из музыкантов на сегодняшний день не рассказывает в своем творчестве. Артист обращается к трем аспектам человеческой жизни.

Первый аспект- это эмоциональные триггеры, которые ведут уничтожению личностной свободы. Каждый из нас когда-либо сталкивался с разными типами выражения морального насилия: в любви, в дружбе, в работе. Нездоровое доминирование приводит к психологическому шоку, который противоречит природе человеческого существа и является порочным. Токсичность порождает бессилие, обесточенность, а зачастую возобладает над здравым смыслом в лучших традициях Стокгольмского синдрома, не позволяя жертве вырваться из эмоциональной клетки на свободу. Героиня клипа находится именно в таком положении: кадры насилия мелькают вспышками воспоминаний, будто в состоянии аффекта, земля уходит из под ног, бежать некуда. Музыкальное сопровождение полноценно передает психологическое состояние главной героини: в куплете Яна Ясс поет тонким голосом, в котором можно расслышать целый спектр эмоций - зависимость, страх, агония переживаний, а в припеве внутренний голос буквально рвется наружу, и она кричит о жажде освобождения.

Второй вектор и третий вектор - это неравенство и физическое насилие. Мир так устроен, что всегда были и будут те, кому действительно нужна помощь и поддержка: жертвы насилия, инвалиды, животные, женщины и подростки, находящиеся в трудных жизненных ситуациях. 

“Многое мы не можем изменить, мы не можем повлиять на действия других людей, но мы можем проявить сочувствие и солидарность и начать с себя, своего внутреннего мира и окружения. Важно реализовывать свою волю и желания, не нарушая границ и прав других людей, будучи при этом честными и прямолинейными, обратить свое внимание и эмпатию в сторону тех, кто в этом нуждается”. - комментирует свою композицию Яна.

Трек “Ядовитая ночь” обладает в первую очередь нестандартной лирической составляющей в синтезе с пост-апокалиптической философией и палитрой экстремальных переживаний. Классическое роковое звучание гитары и барабанов гармонично приправлены вкраплениями стильных электронных элементов, характеризуя композицию настоящим мейнстримом современности.

Аудиовизуальное произведение выполнено в лучших традициях современного клип-мейкинга, и его можно смело назвать короткометражным фильмом в стилистике арт-хауз. В видеоряде полноценно запечатлены переживания и чувства героини, которая борется с эмоциональной тиранией и жестокостью внешнего мира. В клипе отражено множество аллегорий, олицетворяющих войну, вирусный апокалипсис, общенациональный шок, тем самым обнажая человеческие грехи и пороки.

Трек доступен на всех музыкальных digital-площадках. Клип представлен на официальном канале Яны Ясс на Youtube.

Биографическая справка:

Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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