Актриса Чулпан Хаматова заявила, что европейцы более вежливые, чем россияне

Чулпан Хаматова провела параллель между европейцами и россиянами. Она считает жителей Европы более вежливыми, чем граждан РФ, которые подвержены пропаганде.

По словам актрисы, среднестатистические европейцы оказались более вежливыми, чем жители России. Несмотря на это, артистка не разделяет людей по национальному признаку, так как, в первую очередь, ценит человеческое достоинство.

Вместе с тем знаменитость уверена, что ее соотечественники находятся под многолетним влиянием СМИ. Если бы россияне посетили европейские страны, они были бы удивилены, что на самом деле все не так, как пишет пресса.

«Если люди, напичканные пропагандой, поехали бы в Европу, они бы на самом деле сильно удивились, что это совсем не так, как сообщает российская пропаганда», – уверена сбежавшая из страны Чулпан.

Напомним, в настоящее время актриса кино живёт вместе со своими дочерями в Латвии. Там у нее есть свой дом в элитном экополселке в 80 километрах от Риги, который был построен еще до начала спецоперации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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